Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Погане передчуття": Зеленський стурбований впливом іранської війни на мирний процес в Україні

18 березня 2026, 07:42
фото: Офіс президента
Війна, що загострилася після ударів США та Ізраїлю по Ірану, перейшла у дипломатичний конфлікт.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в нього "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні та додав, що переговори про мир "постійно відкладаються". Він також закликав очільника Білого дому Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зустрітися й домовитися після неодноразової критики американського президента на адресу британського прем’єра.

Про це пише BBC. 

"Мені дуже хотілося б, щоб Трамп провів зустріч зі Стармером, щоб вони змогли дійти спільної позиції", — зауважив Зеленський.

Зазначається, що війна, що загострилася після ударів США та Ізраїлю по Ірану, перейшла у дипломатичний конфлікт, коли Трамп розкритикував союзників по НАТО, а Стармер нібито не вдався до військових дій. Зокрема, у своєму останньому виступі президент США назвав британського прем'єр-міністра «не Вінстоном Черчиллем» і додав, що, хоча вважає британського прем’єра "приємною людиною", він "розчарований". Стармер відповів рішуче, наголосивши, що Велика Британія не дозволить втягнути себе у ширшу війну. 

Минулого тижня Зеленський відвідав Париж, а в середу, 18 березня, вирушить до Мадрида. Ці поїздки відбуваються на тлі того, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу від чотирирічної боротьби Києва проти повномасштабного вторгнення росії. Стармер зазначив, що дуже важливо, щоб увага залишалася на Україні.

"Режими в росії та Ірані схожі один на одного через ненависть, тому вони і союзники по зброї, — сказав Зеленський. — Ми хочемо, щоб такі режими, побудовані на ненависті, ніколи не перемагали й не загрожували Європі чи нашим партнерам".

СШАвійнаІранДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об'єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється