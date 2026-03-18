"Погане передчуття": Зеленський стурбований впливом іранської війни на мирний процес в Україні

Війна, що загострилася після ударів США та Ізраїлю по Ірану, перейшла у дипломатичний конфлікт.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в нього "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні та додав, що переговори про мир "постійно відкладаються". Він також закликав очільника Білого дому Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зустрітися й домовитися після неодноразової критики американського президента на адресу британського прем’єра.

Про це пише BBC.

"Мені дуже хотілося б, щоб Трамп провів зустріч зі Стармером, щоб вони змогли дійти спільної позиції", — зауважив Зеленський.

Зазначається, що війна, що загострилася після ударів США та Ізраїлю по Ірану, перейшла у дипломатичний конфлікт, коли Трамп розкритикував союзників по НАТО, а Стармер нібито не вдався до військових дій. Зокрема, у своєму останньому виступі президент США назвав британського прем'єр-міністра «не Вінстоном Черчиллем» і додав, що, хоча вважає британського прем’єра "приємною людиною", він "розчарований". Стармер відповів рішуче, наголосивши, що Велика Британія не дозволить втягнути себе у ширшу війну.

Минулого тижня Зеленський відвідав Париж, а в середу, 18 березня, вирушить до Мадрида. Ці поїздки відбуваються на тлі того, що конфлікт на Близькому Сході відвертає увагу від чотирирічної боротьби Києва проти повномасштабного вторгнення росії. Стармер зазначив, що дуже важливо, щоб увага залишалася на Україні.

"Режими в росії та Ірані схожі один на одного через ненависть, тому вони і союзники по зброї, — сказав Зеленський. — Ми хочемо, щоб такі режими, побудовані на ненависті, ніколи не перемагали й не загрожували Європі чи нашим партнерам".