17 березня 2026, 18:31
Стармер зустрівся з Зеленським у Лондоні та запевнив у підтримці України попри війну в Ірані
джерело president.gov.ua
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер прийняв на Даунінг-стріт президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The Guardian.

У своєму вступному слові при зустрічі з українським президентом очільник уряду Британії сказав, що не дозволить війні в Ірані відвернути увагу від України, а росії – отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході.

"Звісно, в Ірані, на Близькому Сході триває конфлікт, але ми не можемо втрачати з поля зору те, що відбувається в Україні, та необхідність нашої підтримки. путін не може бути тим, хто отримає вигоду від конфлікту в Ірані, чи то через ціни на нафту, чи то через скасування санкцій", – заявив Стармер.

У відповідь Зеленський подякував Британії за допомогу та пообіцяв поінформувати прем’єра про ситуацію на полі бою, енергетичну безпеку та ситуацію щодо мирних переговорів.

Лідери також обговорять вплив війни в Ірані на Україну та Європу, додав президент.

17 березня президент України прибув до Лондона з візитом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III. 

