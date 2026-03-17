Зеленський прилетів до Лондона

На порядку денному: зустрічі з королем, урядом Британії та НАТО.

Сьгодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров.

Програму візиту глава держави розпочне із зустрічі з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці. Після цього Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, де проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також запланована тристороння зустріч за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а окремі переговори з ним відбудуться і пізніше того ж дня.

Крім того, президент України виступить перед членами парламенту Великої Британії.