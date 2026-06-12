Зеленський ввів санкції проти російських пропагандистських ЗМІ та суддів

До списку потрапили Газета.ру, Лента.ру та суддя, пов'язаний із загибеллю журналістки Рощиної.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти російських пропагандистських ЗМІ, їхніх керівників та суддів, причетних до переслідування українців.

Відповідний указ № 493/2026 опублікований на сайті президента.

До санкційного списку потрапили 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них представники російської судової системи, які ухвалювали рішення у справах проти українців у росії та тимчасово окупованому Криму, зокрема щодо активістів, журналістів і політиків.

Зокрема, санкції запроваджено проти московського судді Тимура Вахрамєєва, якого пов'язують з ухваленням політично вмотивованих рішень стосовно українських цивільних. За даними української сторони, він також причетний до ізоляції незаконно утримуваних журналістів та до ув'язнення Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Про її смерть стало відомо у жовтні 2024 року, тіло журналістки росія передала Україні у лютому 2025 року.

Серед підсанкційних ЗМІ, які, за оцінкою української влади, займаються систематичним поширенням пропаганди та дезінформації, Газета.ру, Лента.ру та Спілка журналістів росії.

"Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок", – зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.