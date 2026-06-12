ЗСУ вдарили по найбільших НПЗ Татарстану та хімічному комбінату в Самарській області

На обох підприємствах після ударів спалахнули пожежі.

У ніч проти 12 червня українські військові атакували нафтопереробні заводи в російському Татарстані та хімічний комбінат у Самарській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під удар потрапили НПЗ "ТАНЕКО" та "ТАЇФ-НК" у Татарстані. "ТАНЕКО" є одним із найбільших НПЗ росії з потужністю переробки понад 16 млн тонн нафти на рік, виробляє дизельне паливо, авіаційний гас та інші нафтопродукти. "ТАЇФ-НК" переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат, постачаючи сировину для нафтохімії та військових потреб. На обох підприємствах після ударів спалахнули пожежі.

Також вдарили по комбінату "Тольяттікаучук" у Самарській області, що виробляє синтетичні каучуки та хімічні компоненти, зокрема для оборонної промисловості. Пожежа спалахнула і там.

Окрім цього, українські війська атакували командно-спостережні пункти на Курщині та Херсонщині, вузол зв'язку та пункти управління на Донеччині, позиції військ рф на Запоріжжі та склади на Луганщині й Донеччині.