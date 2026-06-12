МВФ погіршив прогноз для єврозони через війну на Близькому Сході

МВФ попереджає, що наслідки можуть виявитися серйознішими, якщо зростання цін на енергоносії збережеться надовго.

МВФ знову погіршив прогноз щодо економіки єврозони, пояснивши це наслідками війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з доповіддю, представленою міністрам фінансів країн єврозони 11 червня, зростання економіки валютного блоку у 2026 році становитиме 0,9% замість прогнозованих раніше 1,1%. Інфляцію переглянули з 2,6% до 2,8%. Це вже друге погіршення оцінки з початку року. "Перспективи єврозони погіршилися", – йдеться у доповіді, де війна на Близькому Сході названа "значним, але тимчасовим негативним шоком пропозиції".

МВФ попереджає, що наслідки можуть виявитися серйознішими, якщо зростання цін на енергоносії збережеться надовго. Серед основних загроз, подальша ескалація на Близькому Сході, затримки з відновленням енергетичної інфраструктури, посилення бойових дій в Україні та нові зміни у світовій торговельній політиці.

У четвер ЄЦБ вперше майже за три роки підвищив процентні ставки. МВФ вважає, що протягом 2026 року ЄЦБ може додатково збільшити їх ще на 50 базисних пунктів, а за збереження інфляційного тиску не виключається і третє підвищення.

Окремо МВФ застеріг уряди від широких програм підтримки населення через зростання цін на енергоносії. "Широкомасштабна бюджетна підтримка не виправдана", – підкреслюють у фонді, рекомендуючи адресні заходи лише для найбільш вразливих домогосподарств.