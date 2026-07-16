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путін змусив російських мільярдерів виводити гроші за кордон – Bloomberg

16 липня 2026, 16:41
путін змусив російських мільярдерів виводити гроші за кордон – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Цього року російські мільярдери могли вивести за кордон десятки мільярдів доларів, побоюючись конфіскацій і фінансової нестабільності.

Російська бізнес-еліта дедалі активніше переводить капітал за кордон на тлі конфіскації активів, економічних проблем і побоювань щодо банківської системи. 

За оцінками співрозмовників Bloomberg, лише цього року з країни могли вивести десятки мільярдів доларів.

Кілька найбагатших росіян, зокрема бізнесмени, наближені до глави кремля путіна, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів. Причиною стали зростаючі побоювання щодо стану російської економіки, державних фінансів і ризику втратити власні активи.

За словами шістьох заможних росіян та інших співрозмовників агентства, кампанія з конфіскації активів, яку російська влада активізувала з 2024 року, різко посилила занепокоєння серед представників великого бізнесу. Бізнесмени дедалі більше побоюються, що держава може відібрати їхнє майно або обмежити контроль над ним.

На цьому тлі найбагатші росіяни змінюють структуру своїх активів, переводячи кошти в криптовалюти, золото, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, насамперед у країнах Перської затоки.

Після початку повномасштабної війни проти України західні санкції змусили багатьох олігархів повернути частину активів до Росії та перереєструвати там свої компанії, тоді як значна частина їхнього майна за кордоном була заморожена. Водночас ризики всередині країни лише зросли: із 2024 року Кремль активізував вилучення активів великих бізнесменів, особливо тих, хто зберігав зв'язки із Заходом або має подвійне громадянство. Ситуацію також погіршило уповільнення російської економіки, що скоротило прибутки бізнесу та звузило можливості для інвестування.

За оцінками двох співрозмовників видання, знайомих з інвестиційними рішеннями російських мільярдерів, цього року неофіційний відтік капіталу може сягнути щонайменше десятків мільярдів доларів і перевищити минулорічні показники. Точний масштаб оцінити складно, оскільки значна частина коштів виводиться через криптовалютні операції та інші непрозорі фінансові схеми.

За даними агентства, російські багатії дедалі частіше переводять капітал до Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Саудівської Аравії та на Кіпр. Один зі співрозмовників розповів, що почав виводити кошти до Кіпру та ОАЕ через побоювання посилення тиску на великий бізнес, ще двоє заявили, що продовжують інвестувати в ОАЕ, Туреччину та Саудівську Аравію, а один бізнесмен почав вкладати гроші в країни Африки. Крім того, заможні росіяни активно купують елітну нерухомість у Дубаї, а також збільшують інвестиції в житло в Туреччині та Монако.

Додатковий тиск на великий бізнес створює погіршення фінансового становища росії. Як зазначає Bloomberg, Кремль шукає нові джерела доходів після попереджень Міністерства фінансів про те, що нинішній рівень військових витрат стає дедалі важчим для бюджету. Водночас серед російських бізнесменів посилюється занепокоєння станом банківської системи: представники галузі ще торік попереджали про високий рівень проблемної заборгованості та стверджували, що реальний стан банків є гіршим, ніж визнає влада.

 
Росіяекономікавійна

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