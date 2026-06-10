Зеленському довіряють 61% українців, рейтинг очолює Залужний – КМІС

Соціологи сформували список із 18 політичних, громадсько-політичних і військових діячів й опитали українців стосовно того, якою мірою вони їм довіряють.

61% українців висловлюють довіру президенту України Володимиру Зеленському, однак в опитуванні він на четвертому місці серед діячів – після Залужного, Буданова і Мадяра.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи сформували список із 18 політичних, громадсько-політичних і військових діячів й опитали українців стосовно того, якою мірою вони їм довіряють. До кожної персоналії надавали короткий опис діяльності – у КМІС вказують, що в деяких випадках можна отримати різні показники довіри, якщо сказати просто ім’я, і якщо описати людину.

Так, 61% опитаних українців сказали, що довіряють президентові України Володимиру Зеленському (33% "повністю" довіряють, а 28% довіряють "скоріше"), 34% – не довіряють. Таке ж опитування про главу держави КМІС проводив у квітні. В Інституті кажуть, що результати змінилися в межах похибки – тоді довіру до президента висловлювали 58% українців. Серед інших політиків і громадських діячів найвищий рейтинг схвалення українців мають міський голова Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють), міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють) та міський голова Миколаєва Віталій Кім (47% довіряють і 27% не довіряють). Частина опитаних говорила, що не знає нікого з них.