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Зеленському довіряють 61% українців, рейтинг очолює Залужний – КМІС

10 червня 2026, 17:40
Зеленському довіряють 61% українців, рейтинг очолює Залужний – КМІС
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Соціологи сформували список із 18 політичних, громадсько-політичних і військових діячів й опитали українців стосовно того, якою мірою вони їм довіряють.
61% українців висловлюють довіру президенту України Володимиру Зеленському, однак в опитуванні він на четвертому місці серед діячів – після Залужного, Буданова і Мадяра.
 
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
 
Соціологи сформували список із 18 політичних, громадсько-політичних і військових діячів й опитали українців стосовно того, якою мірою вони їм довіряють. До кожної персоналії надавали короткий опис діяльності – у КМІС вказують, що в деяких випадках можна отримати різні показники довіри, якщо сказати просто ім’я, і якщо описати людину.
 
Так, 61% опитаних українців сказали, що довіряють президентові України Володимиру Зеленському (33% "повністю" довіряють, а 28% довіряють "скоріше"), 34% – не довіряють. Таке ж опитування про главу держави КМІС проводив у квітні. В Інституті кажуть, що результати змінилися в межах похибки – тоді довіру до президента висловлювали 58% українців. Серед інших політиків і громадських діячів найвищий рейтинг схвалення українців мають міський голова Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють), міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють) та міський голова Миколаєва Віталій Кім (47% довіряють і 27% не довіряють). Частина опитаних говорила, що не знає нікого з них.
 
За ними йдуть колишній народний депутат і військовослужбовець Олег Ляшко (47% довіряють і 43% не довіряють) та волонтер Сергій Притула (46% довіряють і 44% не довіряють).
 
Іншим політичним діячам зі списку більше людей не довіряють, ніж довіряють. Найнижчий рейтинг довіри у колишнього президента України Петра Порошенка (довіряють 26%, не довіряють – 71%), народного депутата Юрія Бойка (6% довіряють і 78% не довіряють) і народної депутатки Юлії Тимошенко (11% довіряють і 85% не довіряють).
Водночас у всіх військових діячів зі списку баланс довіри-недовіри позитивний. Так, найбільше схвалення залишається у посла у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – 73% довіряють, 21% не довіряють.
 
Українців також питали про голову Офісу президента України Кирила Буданова (70% довіряють, 22% не довіряють), командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра) (70% довіряють, 7% не довіряють), головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (довіряють 52%, не довіряють – 36%) та командувача Третього армійського корпусу Андрія Білецького (довіряють 49%, не довіряють –12%).
 
"Отже, результати опитування засвідчують, що рівень довіри до умовно “старих” політиків є низьким і очевидним є запит на нове покоління лідерів (“нові” обличчя), які добре себе зарекомендували під час повномасштабної війни", – коментує результати Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленський

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