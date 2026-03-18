Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз остаточно погодив кредит Україні на €90 млрд

18 березня 2026, 12:30
Євросоюз остаточно погодив кредит Україні на €90 млрд
Орбана вдалося вмовити.

Рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 мільярдів вже погоджене і не підлягає перегляду. Його мають ухвалити найближчим часом.

Про це повідомило Болгарське національне радіо з посиланням на джерело у Брюсселі.

За словами співрозмовника, вранці голова Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час неї він чітко наголосив: Будапешт має дотримуватися рішення, яке було ухвалене європейськими лідерами ще у грудні — за участі самої Угорщини.

"Кредит для України погоджено і не буде переглядатися", — підкреслило джерело.

Офіційно про це ще не повідомлялося.

Очікується, що вже цього тижня на засіданні Європейської ради лідери обговорять одразу кілька ключових тем: війну в Ірані,
підтримку України, наслідки високих цін на енергоносії, а також механізми реагування на енергетичну кризу.

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту у форматі відеозв’язку. Також на зустріч запрошено генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Це буде його остання участь у засіданні Європейської ради.

кредитВіктор ОрбанЄвросоюз

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється