Євросоюз остаточно погодив кредит Україні на €90 млрд

Орбана вдалося вмовити.

Рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 мільярдів вже погоджене і не підлягає перегляду. Його мають ухвалити найближчим часом.

Про це повідомило Болгарське національне радіо з посиланням на джерело у Брюсселі.

За словами співрозмовника, вранці голова Європейської ради Антоніу Кошта провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час неї він чітко наголосив: Будапешт має дотримуватися рішення, яке було ухвалене європейськими лідерами ще у грудні — за участі самої Угорщини.

"Кредит для України погоджено і не буде переглядатися", — підкреслило джерело.

Офіційно про це ще не повідомлялося.

Очікується, що вже цього тижня на засіданні Європейської ради лідери обговорять одразу кілька ключових тем: війну в Ірані,

підтримку України, наслідки високих цін на енергоносії, а також механізми реагування на енергетичну кризу.

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту у форматі відеозв’язку. Також на зустріч запрошено генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Це буде його остання участь у засіданні Європейської ради.