Зеленський просить Європу не забувати про Україну на тлі війни з Іраном – The Telegraph

18 березня 2026, 14:15
Фото: Зеленський / Telegram
Візити до Лондона та Парижа Барнс називає "відчайдушним нагадуванням" про потреби Києва.

Президент України Володимир Зеленський 17–18 березня здійснив низку дипломатичних візитів до європейських столиць, прагнучи нагадати світу про критичні потреби Києва у війні з росією. Спершу він відвідав Лондон для переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а вже наступного дня прибув до Мадрида на зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Як повідомляє брюссельський кореспондент The Telegraph Джо Барнс, ці візити є відповіддю на серйозні виклики для України: запаси американських ракет ППО, включно з системами Patriot, виснажуються через використання на Близькому Сході у відповідь на дії Ірану.

"Тим часом росія щодня отримує додаткові 112 мільйонів фунтів стерлінгів через зростання цін на нафту, що безпосередньо підтримує її військову машину", — зазначає Барнс.

За його словами, війна в Ірані значно поглинула увагу адміністрації США, і це ускладнює одночасне вирішення двох великих криз — на Близькому Сході та в Україні. Незважаючи на це, Зеленський намагається залучити європейських та ближньосхідних партнерів до підтримки, зокрема через постачання ракет ППО та дипломатичний вплив на москву.

Під час візитів Зеленський також обговорював можливості експорту української зброї, що покладає край багаторічним обмеженням на продаж військової продукції країни. Цей крок дозволяє Україні демонструвати свій досвід боротьби з безпілотниками Shahed і впливати на міжнародні потоки озброєння у регіоні.

Візити до Лондона та Парижа Барнс називає "відчайдушним нагадуванням" про потреби Києва. Британія вже надає підтримку Україні, зокрема у виробництві систем перехоплення безпілотників.

Зеленський продовжує активну дипломатичну кампанію, щоб забезпечити Києву стратегічну підтримку у війні з росією та привернути увагу світових лідерів до нагальної потреби у захисті українського неба.

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Більше публікацій

