Зеленський просить Європу не забувати про Україну на тлі війни з Іраном – The Telegraph

Президент України Володимир Зеленський 17–18 березня здійснив низку дипломатичних візитів до європейських столиць, прагнучи нагадати світу про критичні потреби Києва у війні з росією. Спершу він відвідав Лондон для переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а вже наступного дня прибув до Мадрида на зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Як повідомляє брюссельський кореспондент The Telegraph Джо Барнс, ці візити є відповіддю на серйозні виклики для України: запаси американських ракет ППО, включно з системами Patriot, виснажуються через використання на Близькому Сході у відповідь на дії Ірану.

"Тим часом росія щодня отримує додаткові 112 мільйонів фунтів стерлінгів через зростання цін на нафту, що безпосередньо підтримує її військову машину", — зазначає Барнс.

За його словами, війна в Ірані значно поглинула увагу адміністрації США, і це ускладнює одночасне вирішення двох великих криз — на Близькому Сході та в Україні. Незважаючи на це, Зеленський намагається залучити європейських та ближньосхідних партнерів до підтримки, зокрема через постачання ракет ППО та дипломатичний вплив на москву.

Під час візитів Зеленський також обговорював можливості експорту української зброї, що покладає край багаторічним обмеженням на продаж військової продукції країни. Цей крок дозволяє Україні демонструвати свій досвід боротьби з безпілотниками Shahed і впливати на міжнародні потоки озброєння у регіоні.

Візити до Лондона та Парижа Барнс називає "відчайдушним нагадуванням" про потреби Києва. Британія вже надає підтримку Україні, зокрема у виробництві систем перехоплення безпілотників.

Зеленський продовжує активну дипломатичну кампанію, щоб забезпечити Києву стратегічну підтримку у війні з росією та привернути увагу світових лідерів до нагальної потреби у захисті українського неба.