Зеленський прибув до Лондона для переговорів із лідерами Європи

Глава держави обговорить безпеку та підтримку України з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Сьогодні, 8 грудня, резидент України Володимир Зеленський прибув до Лондона.

Про це повідомили в Офісі президента.

У британській столиці глава української держави проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Запланована й зустріч у форматі "віч-на-віч" із Кіром Стармером.

Цей візит є продовженням активної дипломатичної роботи України у Лондоні: попередній приїзд Зеленського відбувся 24 жовтня, коли він зустрівся з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Кіром Стармером, а також взяв участь у засіданні Коаліції охочих.

Програмою нинішнього візиту передбачено обговорення безпекових питань та пакетів підтримки для оборони України, що залишаються ключовими темами дипломатичного тижня.

У понеділок, 8 грудня, ми писали, що європейські лідери терміново збираються в Лондоні, щоб підтримати Зеленського на тлі тиску США.