За тиждень росіяни запустили по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети

Ремонтні бригади та енергетики працюють фактично цілодобово, щоб відновити енергопостачання.

Війська росії протягом тижня, з 22 по 28 грудня, запустили по Україні понад 2100 ударних безпілотників, 800 керованих авіаційних бомб та понад 94 ракети.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Він зазначив, що ремонтні бригади та енергетики працюють фактично цілодобово, щоб відновити енергопостачання.

Зеленський каже, що сьогодні говоритиме із партнерами про посилення санкцій проти росії, постачання ракет для ППО Україні та "кроки, які завершать цю війну та гарантують безпеку".

"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії", — зауважив Зеленський.