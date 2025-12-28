Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
За тиждень росіяни запустили по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети

28 грудня 2025, 16:49
За тиждень росіяни запустили по Україні дві тисячі дронів та 94 ракети
Фото: з вільного доступу
Ремонтні бригади та енергетики працюють фактично цілодобово, щоб відновити енергопостачання.
Війська росії протягом тижня, з 22 по 28 грудня, запустили по Україні понад 2100 ударних безпілотників, 800 керованих авіаційних бомб та понад 94 ракети.
 
Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.
 
Він зазначив, що ремонтні бригади та енергетики працюють фактично цілодобово, щоб відновити енергопостачання.
 
Зеленський каже, що сьогодні говоритиме із партнерами про посилення санкцій проти росії, постачання ракет для ППО Україні та "кроки, які завершать цю війну та гарантують безпеку".
 
"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії", — зауважив Зеленський.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Більше публікацій

