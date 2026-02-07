Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга: російські атаки на енергосистему України загрожують ядерною аварією в Європі

07 лютого 2026, 18:38
Сибіга: російські атаки на енергосистему України загрожують ядерною аварією в Європі
джерело president.gov.ua
За словами міністра, останнім часом росія посилила атаки на українську ядерну енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на дії росії, які, за його словами, створюють загрозу ядерної аварії для всієї Європи.

Про це він написав у соцмережі Х у суботу.

За словами міністра, останнім часом росія посилила атаки на українську ядерну енергетичну інфраструктуру. Лише професіоналізм українських фахівців дозволив уникнути аварії. Сибіга наголосив, що через обстріли три діючі атомні електростанції України змушені знижувати потужність, іноді застосовувати автоматичне аварійне відключення, скорочувати виробництво або повністю відключати енергоблоки. Кожна така ситуація, підкреслив він, несе пряму загрозу ядерній безпеці.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) також зафіксувало численні прольоти дронів поблизу ядерних об’єктів у Рівному та Хмельницькому, що класифікується як серйозна загроза безпеці.

У ніч на 7 лютого росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку, внаслідок якої були пошкоджені повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ та високовольтні підстанції. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, через це українські АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. В "Укренерго" зазначили, що такі удари призвели до зростання дефіциту потужності в енергосистемі.

Гроссі вкотре закликав до стриманості, наголосивши, що погіршення ситуації в українській електромережі становить ризик для ядерної безпеки.

Через наслідки атак у всіх регіонах України збільшили тривалість погодинних відключень світла, а в більшості областей запровадили аварійні та екстрені обмеження електропостачання. Енергетики продовжують ремонт пошкоджених об’єктів.

Сибіга заявив, що для протидії російським діям уже є конкретні рішення: запровадження санкцій проти "Росатома", внесення запропонованих Україною змін до Статуту МАГАТЕ та посилення протиповітряної оборони для захисту ядерної енергетичної інфраструктури. "російський терор ставить усю Європу під загрозу ядерної аварії – партнери та ЗМІ мають звернути на це увагу і вжити заходів, щоб зупинити ядерних терористів у москві", – наголосив глава МЗС.

