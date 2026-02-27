Фіцо розповів про переговори із Зеленським

Телефонна розмова двох лідерів стосувалася ситуації. яка склалася останніми днями.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у п'ятницю, 27 лютого, і стосувалася ситуації, яка склалася навколо транзиту російської нафти через Україну до Словаччини.

Про це Фіцо написав у мережі Х.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією в нафтовій галузі Словаччини я сьогодні телефоном розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським. Я попросив його надати інформацію про те, коли і чи взагалі буде відновлено транзит нафти через територію України до Словаччини.

Я стверджував, що ми маємо законне право на такий імпорт, виходячи з підписаних угод з постачальниками, а також з рішення ЄС, яке дозволяє використовувати енергоресурси з Росії до кінця 2027 року. Я повідомив Президента, що його рішення зупинити транзит нафти спричиняє нам логістичні труднощі та економічні збитки", — написав Фіцо.

Як він зазначив, Фіцо розвідка Словаччини вважає, що "трубопровід не пошкоджений, і ніщо не заважає транзиту нафти", з чим не погодився президент України.

Фіцо повідомив Зеленського, що разом з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном вони бажають створити інспекційну групу до складу експертів, призначених Європейською Комісією та державами-членами ЄС, яка б безпосередньо на місці визначила фактичний стан технологічних пошкоджень трубопроводу або його здатність продовжувати транзит нафти на територію Словацької Республіки.

"Я нагадав Президенту України, що українська сторона досі не дозволила нашому послу в Києві провести таку перевірку, і що така можливість не була надана навіть послу Європейського Союзу в Україні. Президент Зеленський відкинув таку інспекційну діяльність, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб", — зазначив Фіцо.

При цьому президент України запропонував, як зауважує сам Фіцо, провести спільну зустріч зі словацькою стороною з усіх аспектів українсько-словацької співпраці, на що Роберт Фіцо відповів згодою, але без ентузіазму зустрів запрошення саме до України, яке могло б багато чого йому пояснити:

"Я прийняв це запрошення та звернувся до Адміністрації Уряду Словацької Республіки та Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки з проханням у співпраці з українською стороною знайти відповідну дату для такої зустрічі, хоча я віддаю перевагу зустрічі з президентом України на території однієї з держав-членів ЄС, які Президент України часто відвідує".

У кінці своєї публікації Фіцо наголосив: "У мене склалося чітке враження, що українська сторона не зацікавлена ​​у відновленні транзиту нафти через територію України".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.