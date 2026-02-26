Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан написав відкритого листа до президента України

26 лютого 2026, 09:58
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він закликав "відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від "подальших нападів на енергетичну безпеку Угорщини".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав "відкритого листа" президенту України Володимиру Зеленському й звинуватив Київ у впливі на майбутні вибори.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини у Twitter.

"Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб примусити Угорщину вступити у війну між Вашою країною та росією. Протягом цього часу Ви отримали підтримку Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції", - заявив Орбан.

За його словами, Україна, Брюссель та угорська опозиція нібито координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

"Останніми днями Ви заблокували нафтопровод "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей", - додав він.

Угорський прем‘єр також закликав Україну змінити "антиугорську політику". Він також додав, що нібито не несе відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна.

"Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії", - додав Орбан.

Підсумовуючи, він також закликав "відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від "подальших нападів на енергетичну безпеку Угорщини".

Нагадаємо, останнім часом між Україною та Угорщиною знову загострилась політична криза на тлі ситуації з нафтопроводом "Дружба", по якому москва завдала удару та унеможливила постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини.

Водночас у Орбана звинувачують Київ у небажанні відновлювати роботу нафтопроводу, обгрунтовуючи це політичними причинами.

