ЄС закликає Україну швидше відновити "Дружбу" та розглядає маршрут через Хорватію

Європейська комісія закликала Україну пришвидшити ремонт нафтопроводу "Дружба", пошкодженого наприкінці січня внаслідок російської атаки. Водночас у Брюсселі зазначають, що наразі критичної загрози енергетичній безпеці немає, адже Угорщина та Словаччина мають достатні резерви.

Про це пише Euronews.

Як альтернативу постачанню нафти до цих країн у ЄС розглядають хорватський трубопровід Adria. За оцінками європейських експертів, потужностей оператора JANAF достатньо для повного забезпечення потреб нафтопереробних заводів Угорщини та Словаччини. У Хорватії підтвердили готовність гарантувати стабільний транзит неросійської нафти до Центральної Європи.

В Україні наголошують, що відновлювальні роботи тривають, однак їх ускладнює ризик повторних обстрілів. Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення ремонту під загрозою нових атак може коштувати життів працівників.

На тлі енергетичної суперечки Угорщина заблокувала надання Україні кредиту ЄС та черговий пакет санкцій проти росії. Прем’єр-міністр Віктор Орбан назвав ситуацію "шантажем" і доручив посилити охорону нафтової інфраструктури поблизу українського кордону.

Ситуація залишається напруженою, зокрема через політичний контекст в Угорщині, де тема енергетики та відносин із Брюсселем і Києвом стала частиною передвиборчої кампанії.