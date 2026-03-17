Угорщина і Словаччина будують новий нафтопровід

127-кілометровий трубопровід з’єднає нафтопереробні заводи в двох країнах.

Будапешт та Братислава домовилися про будівництво нового нафтопроводу, який з’єднає нафтопереробні заводи MOL у Братиславі (Словаччина) та Сазхаломбатті (Угорщина).

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Х (Twitter), підкресливши, що угоду підписали з міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою.

Новий трубопровід матиме довжину 127 км і зможе транспортувати до 1,5 млн тонн дизельного пального та бензину на рік.

Завершення будівництва планують у першій половині наступного року.

Сіярто зазначив, що пряме з’єднання заводів дозволить стабілізувати постачання пального та підвищити стійкість енергосистеми регіону, а також зменшити залежність від нафтопроводу "Дружба".