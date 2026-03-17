Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

ООН попереджає про новий виток продовольчої кризи через Близький Схід

17 березня 2026, 21:50
Фото: Укрінформ
Порушення логістики в Перській затоці вже позначаються на найбільш вразливих країнах, зокрема Судані та Сомалі, де ціни на базові товари стрімко зростають.

Ескалація конфлікту довкола Ірану може призвести до різкого погіршення глобальної продовольчої ситуації: за оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН, до 45 млн осіб ризикують опинитися в умовах гострої нестачі їжі, тоді як загальна кількість тих, хто постає перед перебоями постачання, може зрости до 363 млн.

Про це пише Bloomberg.

Одним із ключових факторів ризику називають порушення судноплавства через Ормузьку протоку, а також зростання загроз для перевезень у Червоному морі.

Війна з Іраном призводить до підвищення цін на пальне та добрива, що, своєю чергою, посилює тиск на продовольчі ринки далеко за межами Близького Сходу.

Заступник виконавчого директора WFP Карл Скау попередив, якщо конфлікт триватиме, він спричинить шокові хвилі по всьому світу, і найбільше постраждають родини, які вже не можуть дозволити собі їжу.

Порушення логістики в Перській затоці вже позначаються на найбільш вразливих країнах, зокрема Судані та Сомалі, де ціни на базові товари стрімко зростають. Найбільше ризикують країни Африки, які залежать від імпорту продовольства та пального. За прогнозами WFP, кількість людей, які відчувають нестачу їжі в цих регіонах, може зрости на 20%.

ІранООНпродовольча кризаБлизький Схід

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється