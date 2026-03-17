Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем'єр Ірландії став на захист Стармера після критики Трампа

17 березня 2026, 20:35
Фото: Getty Images
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом виступив на підтримку глави уряду Великої Британії Кіра Стармера, який останнім часом зазнає критики з боку американського лідера.

Про це повідомляє CNN.

Трамп заявив, що розчарований діями Стармера, зокрема через відмову Британії направити тральщики до Ормузької протоки та надати іншу підтримку у війні проти Ірану. Водночас він назвав британського прем’єра "хорошою людиною", але додав, що той "не досягає результатів".

У відповідь Мартін став на захист Стармера, наголосивши на важливості трансатлантичних відносин між Європою та США. За його словами, попри певні труднощі останніх років, сторони здатні відновити ефективну співпрацю.

"У нас є точка дотику між Європою та США, і я думаю, що ми зможемо знайти її знову", — зазначив очільник ірландського уряду.

Мартін також підкреслив, що Кір Стармер зробив значний внесок у покращення відносин між Ірландією та Великою Британією, назвавши його "щирою і розсудливою людиною", з якою можливо налагодити діалог.

Заяви пролунали на тлі зростання напруженості між США та окремими європейськими союзниками через різні підходи до конфлікту з Іраном.

СШАірландіяДональд ТрампБританіяКір Стармер

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється