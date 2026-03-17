Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вбивство секретаря Ради нацбезпеки Ірану може призвести до ескалації

17 березня 2026, 19:54
Вбивство секретаря Ради нацбезпеки Ірану може призвести до ескалації
Фото: DW
Тобто замість послаблення - режим може відповісти ескалацією.

Ізраїль убив секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані. Його вважали дуже впливовою людиною, здатною зупинити ескалацію. Тепер цього голосу немає - і наслідки можуть виявитися зворотними очікуваному.

Про це повідомляє The New York Times.

Після того як попередні авіаудари знищили вище керівництво Ірану - і військове, і цивільне, - Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані фактично став головним обличчям влади в країні, крім Моджтаба Хаменеї, який поранений і невідомо, чи може керувати країною.

Він був одним із небагатьох у режимі, кого вважали прагматиком. Зокрема - людиною, здатною впливати на можливі переговори зі Сполученими Штатами.

За даними видання, загибель Ларіджані прибирає з іранської політики один із найпомітніших голосів, що виступав за обережність.

Але є і зворотний бік. Його смерть може посилити позиції тих у керівництві, хто переконаний: Ісламська республіка виживе, лише якщо різко збільшить тиск і не піде на поступки.

Тобто замість послаблення - режим може відповісти ескалацією.

ІзраїльІранМоджтаба ХаменеїАлі Ларіджані

Останні матеріали

Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється