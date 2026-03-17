Ізраїль заявив про ліквідацію секретаря Радбезу Ірану

17 березня 2026, 14:13
Ізраїль заявив про ліквідацію секретаря Радбезу Ірану
Amir Cohen/Reuters
Алі Ларіджані, за попередніми даними, загинув унаслідок точкового удару по Тегерану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що внаслідок ізраїльського авіаудару ліквідовано секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. 

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Цахал та джерела у сфері безпеки.

За інформацією видання, операцію готували заздалегідь: удар планували здійснити в ніч на понеділок, але перенесли. Згодом розвідка отримала дані про місце перебування Ларіджані в одній із квартир у Тегерані, після чого завдали точкового удару.

Джерела в ізраїльських службах безпеки стверджують, що шансів вижити після атаки не було. Разом із Ларіджані, за попередніми даними, міг перебувати його син.

У Цахал також заявили про ліквідацію командира іранського воєнізованого формування "Басидж" Голамрези Сулеймані.

Алі Ларіджані вважався однією з ключових фігур іранського керівництва та наближеним до верховного лідера. 

Після загибелі Алі Хаменеї він посилив свій вплив і відігравав важливу роль у системі безпеки країни.

Офіційного підтвердження з боку Ірану станом на цей момент немає.

Після вбивства лідера Ірану стало відомо, що новий лідер Ірану міг бути поранений у перший день атак

 
