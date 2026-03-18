Війна Трампа проти Ірану розпочата без чіткої стратегії – NYT

18 березня 2026, 08:25
Fдміністрація США також не врахувала наслідків для світової економіки.

Президент США Дональд Трамп розпочав війну проти Ірану без чіткої стратегії та зрозумілого плану дій.

Про це йдеться у колонці The New York Times.

Автори зазначають, що через три тижні після початку війни у Трампа немає конкретного плану ані щодо повалення іранського режиму, ані щодо досягнення більш обмежених цілей, зокрема контролю над ядерними матеріалами Ірану.

У колонці підкреслюється, що адміністрація США також не врахувала наслідків для світової економіки. Зокрема, перебої з постачанням нафти через напруженість у районі Ормузької протоки вже призвели до різкого зростання цін, що негативно вплинуло на глобальні ринки.

Попри критику, автори визнають, що Іран тривалий час залишається небезпечним гравцем — через репресії всередині країни, підтримку тероризму та розвиток ядерної програми. Водночас вони наголошують на трьох ключових проблемах нинішньої стратегії США.

По-перше, Трамп, на їхню думку, повторює помилки попередніх американських адміністрацій, переоцінюючи можливість швидкої зміни режиму лише за допомогою військової сили без наземної операції.

По-друге, залишається відкритим питання, як саме США планують гарантувати, що Іран не створить ядерну зброю. За даними видання, запаси збагаченого урану залишаються недоторканими.

Третьою проблемою названо вплив війни на світову економіку. Іран може обмежити судноплавство в Ормузькій протоці, що вже спричинило стрибок цін на нафту більш ніж на 40%. У відповідь Трамп тимчасово послабив санкції проти росії та звернувся до союзників із проханням долучитися до захисту морських шляхів, однак підтримки поки не отримав.

У The New York Times допускають, що ситуація ще може змінитися, однак перші тижні війни, за їхньою оцінкою, не вселяють оптимізму. Автори також критикують Білий дім за відсутність координації з союзниками та за те, що рішення про війну було ухвалене без схвалення Конгресу.

СШАІранДональд Трамп

