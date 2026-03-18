Європа може запропонувати Трампу допомогу на Близькому Сході заради України – Politico

Європа може піти на угоду з Трампом.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Європа могла б запропонувати президенту США Дональду Трампу угоду, яка допоможе одночасно врегулювати ситуацію на нафтовому ринку в Перській затоці та просунутися до завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

За словами Стубба, Європа могла б надати військову підтримку для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яку Іран фактично заблокував у відповідь на удари США та Ізраїлю. В обмін, на його думку, Вашингтон мав би посилити підтримку України для досягнення прийнятної мирної угоди з росією.

Цю ідею фінський лідер почув під час дискусії в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні та позитивно її оцінив, зазначивши, що планує детальніше опрацювати її разом зі своєю командою.

Водночас Стубб наголосив, що Фінляндія не має достатніх ресурсів для участі в потенційній морській місії, а роль європейських країн у такій операції залишається невизначеною.

Європейські лідери, за його словами, дедалі більше занепокоєні тим, що війна США проти Ірану відволікає ресурси та увагу від України. Зокрема, зростання цін на нафту та часткове послаблення санкцій проти російської енергетики можуть збільшити доходи москви.

Крім того, значні ресурси американської протиповітряної оборони нині використовуються на Близькому Сході, що зменшує можливості підтримки України, яка потребує систем ППО для захисту від російських атак.

Стубб також попередив, що мирні переговори щодо України наближаються до «моменту істини» і можуть змусити Київ піти на складні компроміси. Він не виключив і сценарію, за якого Європі доведеться самостійно підтримувати Україну без участі США.

Водночас фінський президент визнав, що його вплив на Дональда Трампа обмежений, попри особисті контакти. За його словами, навіть можливість донести окремі ідеї щодо підтримки України вже буде результатом.

Стубб підсумував, що війна з Іраном уже має негативні наслідки для України — зокрема через зростання цін на енергоносії та зміщення міжнародної уваги від війни з росією.