Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа може запропонувати Трампу допомогу на Близькому Сході заради України – Politico

18 березня 2026, 08:44
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Європа може піти на угоду з Трампом.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Європа могла б запропонувати президенту США Дональду Трампу угоду, яка допоможе одночасно врегулювати ситуацію на нафтовому ринку в Перській затоці та просунутися до завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

За словами Стубба, Європа могла б надати військову підтримку для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яку Іран фактично заблокував у відповідь на удари США та Ізраїлю. В обмін, на його думку, Вашингтон мав би посилити підтримку України для досягнення прийнятної мирної угоди з росією.

Цю ідею фінський лідер почув під час дискусії в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні та позитивно її оцінив, зазначивши, що планує детальніше опрацювати її разом зі своєю командою.

Водночас Стубб наголосив, що Фінляндія не має достатніх ресурсів для участі в потенційній морській місії, а роль європейських країн у такій операції залишається невизначеною.

Європейські лідери, за його словами, дедалі більше занепокоєні тим, що війна США проти Ірану відволікає ресурси та увагу від України. Зокрема, зростання цін на нафту та часткове послаблення санкцій проти російської енергетики можуть збільшити доходи москви.

Крім того, значні ресурси американської протиповітряної оборони нині використовуються на Близькому Сході, що зменшує можливості підтримки України, яка потребує систем ППО для захисту від російських атак.

Стубб також попередив, що мирні переговори щодо України наближаються до «моменту істини» і можуть змусити Київ піти на складні компроміси. Він не виключив і сценарію, за якого Європі доведеться самостійно підтримувати Україну без участі США.

Водночас фінський президент визнав, що його вплив на Дональда Трампа обмежений, попри особисті контакти. За його словами, навіть можливість донести окремі ідеї щодо підтримки України вже буде результатом.

Стубб підсумував, що війна з Іраном уже має негативні наслідки для України — зокрема через зростання цін на енергоносії та зміщення міжнародної уваги від війни з росією.

Дональд ТрампФінляндіяБлизький СхідОлександр СтуббОрмузька протока

Останні матеріали

Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється