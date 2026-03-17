Київ погодився на підтримку ЄС для ремонту "Дружби"

17 березня 2026, 15:24
Фото: з вільного доступу
Транзит нафти через "Дружбу" зупинився наприкінці січня 2026 року.

Європейський союз запропонував Україні технічну допомогу та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що європейські експерти готові розпочати роботу негайно.

Фон дер Ляєн також наголосила на пошуку альтернативних маршрутів для транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи, назвавши енергетичну безпеку для всіх європейських громадян пріоритетом ЄС.

За інформацією "Європейської правди", президент Володимир Зеленський у листі до керівництва ЄС повідомив, що відновлення транзиту через "Дружбу" займе близько півтора місяця.

Транзит нафти через "Дружбу" зупинився наприкінці січня 2026 року внаслідок російських атак. Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що удар спричинив масштабну пожежу, яку гасили 10 днів. Постраждали обладнання, силові кабелі та трансформатори.

Угорщина та Словаччина, які отримували через "Дружбу" переважну більшість своєї нафти, звинуватили Україну в навмисному блокуванні трубопроводу з політичних мотивів. У відповідь Угорщина заблокувала позику ЄС для України на €90 мільярдів, а Словаччина припинила постачання аварійної електроенергії українській стороні.

26 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відкритому листі до Зеленського звинуватив його в антиугорській політиці та зажадав відновити роботу "Дружби". Зеленський, своєю чергою, заявив, що не бачить підстав відновлювати пошкоджений росією трубопровід, оскільки він транспортує саме російську нафту.

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
