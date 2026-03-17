Київ погодився на підтримку ЄС для ремонту "Дружби"

Транзит нафти через "Дружбу" зупинився наприкінці січня 2026 року.

Європейський союз запропонував Україні технічну допомогу та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що європейські експерти готові розпочати роботу негайно.

Фон дер Ляєн також наголосила на пошуку альтернативних маршрутів для транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи, назвавши енергетичну безпеку для всіх європейських громадян пріоритетом ЄС.

За інформацією "Європейської правди", президент Володимир Зеленський у листі до керівництва ЄС повідомив, що відновлення транзиту через "Дружбу" займе близько півтора місяця.

Транзит нафти через "Дружбу" зупинився наприкінці січня 2026 року внаслідок російських атак. Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що удар спричинив масштабну пожежу, яку гасили 10 днів. Постраждали обладнання, силові кабелі та трансформатори.

Угорщина та Словаччина, які отримували через "Дружбу" переважну більшість своєї нафти, звинуватили Україну в навмисному блокуванні трубопроводу з політичних мотивів. У відповідь Угорщина заблокувала позику ЄС для України на €90 мільярдів, а Словаччина припинила постачання аварійної електроенергії українській стороні.

26 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відкритому листі до Зеленського звинуватив його в антиугорській політиці та зажадав відновити роботу "Дружби". Зеленський, своєю чергою, заявив, що не бачить підстав відновлювати пошкоджений росією трубопровід, оскільки він транспортує саме російську нафту.