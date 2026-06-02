Зеленський планує поїхати на саміт G7 для переговорів про посилення ППО – Politico
Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті G7 у Франції, який відбудеться наприкінці цього місяця, щоб обговорити питання посилення захисту від російських балістичних ударів.
Про це пише Politico, з посиланням на трьох чиновників, обізнаних з ситуацією.
Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Евіан-ле-Бен, повідомили чиновники.
Одне з джерел зазначило, що Зеленський планує обговорити питання військової дипломатії та протиповітряної оборони, щоб протистояти російським атакам балістичними ракетами.
У березні радник президента Франції заявив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться 15−17 червня.
Речник Єлисейського палацу, який організовує саміт G7, не відповів на запит Politico щодо коментаря.