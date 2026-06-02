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Зеленський планує поїхати на саміт G7 для переговорів про посилення ППО – Politico

02 червня 2026, 22:07
Зеленський планує поїхати на саміт G7 для переговорів про посилення ППО – Politico
Фото: Зеленський / Telegram
Україна розраховує заручитися додатковою підтримкою союзників для протидії ракетним ударам рф.

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті G7 у Франції, який відбудеться наприкінці цього місяця, щоб обговорити питання посилення захисту від російських балістичних ударів.

Про це пише Politico, з посиланням на трьох чиновників, обізнаних з ситуацією. 

Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Евіан-ле-Бен, повідомили чиновники.

Одне з джерел зазначило, що Зеленський планує обговорити питання військової дипломатії та протиповітряної оборони, щоб протистояти російським атакам балістичними ракетами.

У березні радник президента Франції заявив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться 15−17 червня.

Речник Єлисейського палацу, який організовує саміт G7, не відповів на запит Politico щодо коментаря.

Володимир ЗеленськийG7ППОвійна в Україні

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