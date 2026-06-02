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Угорщина зняла вето на компенсації країнам ЄС за зброю для України

02 червня 2026, 21:32
Угорщина зняла вето на компенсації країнам ЄС за зброю для України
Фото: з відкритих джерел
Через блокування Орбана накопичилося понад 40 млрд євро невиплачених відшкодувань.

Новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром скасував блокування рішень щодо Європейського фонду миру (EPF) – механізму, який компенсує країнам ЄС близько 40% вартості зброї та боєприпасів, переданих Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на кількох європейських дипломатів.

Про зміну позиції Будапешта представник Угорщини оголосив під час засідання Комітету з політичних питань та безпеки ЄС. Оскільки рішення щодо фонду ухвалюються одностайно, уряд Віктора Орбана протягом двох років блокував виплати – через це накопичилося понад 40 млрд євро невиплачених компенсацій. Після скасування вето може бути негайно розблоковано близько 6,6 млрд євро.

"Це стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні. Тепер вони нарешті отримають певне відшкодування, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним", – зазначив один із європейських дипломатів.

Країнам ЄС ще належить погодити подальші правила використання коштів фонду. Україна вже закликала партнерів спрямувати частину розблокованих ресурсів на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав використовувати відшкодовані кошти для закупівлі систем ППО у США в рамках натівської програми "Перелік пріоритетних потреб України".

УгорщинаЄвросоюзПетер МадярВіктор Орбанзброявійна в Україні

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