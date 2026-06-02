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Трамп планує взяти участь у саміті НАТО в Анкарі – глава МЗС Туреччини

02 червня 2026, 19:18
Трамп планує взяти участь у саміті НАТО в Анкарі – глава МЗС Туреччини
Фото: ap.org
Саміт відбувається на тлі зростаючого занепокоєння щодо довгострокової прихильності Вашингтона до європейської безпеки.

Президент США Дональд Трамп планує взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Наскільки нам відомо, так, він планує взяти участь", – заявив Фідан, додавши, що Трамп і президент Туреччини Ердоган кілька разів за останній місяць розмовляли телефоном, і щоразу американський лідер підтверджував свій намір приїхати.

Фідан також запевнив, що попри гучну риторику США залишаються відданими Альянсу і не демонструють реальних ознак того, що можуть його покинути.

Саміт відбувається на тлі зростаючого занепокоєння щодо довгострокової прихильності Вашингтона до європейської безпеки. Головною темою зустрічі стане оборонне фінансування: адміністрація Трампа послідовно вимагає від союзників брати на себе більшу частку спільного оборонного тягаря. "Ми проаналізуємо досягнутий прогрес під час зустрічі лідерів", – зазначив Фідан.

Додаткову напругу створює невдоволення Трампа реакцією європейських союзників на американські операції проти Ірану та кампанію з відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

СШАТуреччинаНАТОДональд Трамп

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