Україна і 9 країн Європи створили антибалістичну коаліцію

Оскільки Україна має унікальний досвід протидії російським ракетним атакам, він стане важливою складовою роботи коаліції.

Десять європейських держав, включно з Україною, 13 липня оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.

Про це повідомили в Єлисейському палаці.

Засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Разом із цим Коаліція залишається відкритою для інших країн.

Очікується, що система доповнюватиме наявні системи протиракетної оборони, включно з національними рішеннями європейських країн, що вже придбані або будуть придбані державами-членами. Країни-учасниці планують створити спільний протиракетний потенціал для Європи, об’єднавши оборонну промислову базу, наукові дослідження та оперативний досвід. Зокрема, у заяві наголошується на досвіді України, набутому під час війни.