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Україна і 9 країн Європи створили антибалістичну коаліцію

13 липня 2026, 19:09
Україна і 9 країн Європи створили антибалістичну коаліцію
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Оскільки Україна має унікальний досвід протидії російським ракетним атакам, він стане важливою складовою роботи коаліції.
Десять європейських держав, включно з Україною, 13 липня оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.
 
Про це повідомили в Єлисейському палаці.
 
Засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Разом із цим Коаліція залишається відкритою для інших країн.
 
Очікується, що система доповнюватиме наявні системи протиракетної оборони, включно з національними рішеннями європейських країн, що вже придбані або будуть придбані державами-членами. Країни-учасниці планують створити спільний протиракетний потенціал для Європи, об’єднавши оборонну промислову базу, наукові дослідження та оперативний досвід. Зокрема, у заяві наголошується на досвіді України, набутому під час війни.
 
Так, планується визначити спільні оперативні вимоги, створити технічні робочі групи, визначити механізми управління та розробити дорожню карту для досягнення перших можливостей Коаліції.

 

коаліціявійна в Україніросія окупанти

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