Зеленський нагородив Макрона однією з найвищих держнагород України
13 липня 2026, 20:35
Фото: GettyImagеs
Це найвища українська державна нагорода, яку можуть отримати іноземці.
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Франції відзначив лідера країни Емманюеля Макрона орденом Свободи.
Про це він написав у соцмережах.
"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом Свободи", – написав Зеленський.
Зазначимо, що український орден Свободи – найвища державна нагорода, якою можуть відзначити іноземців, встановлена у 2008 році для відзначення видатних заслуг в утвердженні суверенітету, незалежності та демократичного розвитку держави, а також за відстоювання конституційних прав людини.
Президент України розповів подробиці щодо зустрічі з президентом Франції. За його словами, обговорювались пріоритети перед засіданням "Антибалістичної коаліції" та "Коаліції охочих", а також співпраця між двома країнами.
"Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти", – йдеться у заяві президента.