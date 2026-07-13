У США підготували масштабне розширення санкцій проти рф

Вони торкнуться багатьох сфер економіки країни-агресорки – від фінансів до енергетики.

У США планують суттєво розширити санкції проти росії.

За інформацією вашингтонського кореспондента видання Алекса Рауфоглу, автори документа планують представити його в понеділок, 13 липня.

Попередня версія законопроєкту передбачала, що відповідь Вашингтона на відмову Москви від мирних зусиль майже повністю залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Однак у новій редакції цей підхід кардинально змінили.