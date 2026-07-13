Велика Британія приєдналася до програми кредиту ЄС на €90 млрд для України
13 липня 2026, 20:53
Тепер оборонні британські компанії зможуть отримувати контракти на виготовлення зброї для України, які оплачуватиме європейський кредит.
Велика Британія долучається до європейського кредиту на 90 мільярдів євро для України – британські оборонні компанії зможуть конкурувати за контракти, які оплачуватиме позика ЄС.
Про це йдеться на сайті британського уряду та у спільній заяві Великої Британії та Єврокомісії.
Відповідну угоду британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписав із Європейським Союзом, коли прибув на зустріч "коаліції охочих". Тепер оборонні британські компанії зможуть отримувати контракти на виготовлення зброї для України, які оплачуватиме європейський кредит.
У британському уряді зазначили, що угода зміцнить оборону України й водночас підтримуватиме зростання робочих місць у Великій Британії.
"Ця угода допоможе Україні отримати підтримку, необхідну для захисту від російської агресії, водночас підтримуючи британські оборонні компанії, створюючи робочі місця та зміцнюючи нашу національну безпеку", – сказав Стармер.
Так, внесок Великої Британії у кредит буде пропорційним вартості контрактів, укладених британськими компаніями. В уряді вказують, що лише 2026 року Велика Британія виділила Україні 3,75 мільярда фунтів стерлінгів (4,4 мільярда євро) військової допомоги.