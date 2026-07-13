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Велика Британія приєдналася до програми кредиту ЄС на €90 млрд для України

13 липня 2026, 20:53
Велика Британія приєдналася до програми кредиту ЄС на €90 млрд для України
Тепер оборонні британські компанії зможуть отримувати контракти на виготовлення зброї для України, які оплачуватиме європейський кредит.
Велика Британія долучається до європейського кредиту на 90 мільярдів євро для України – британські оборонні компанії зможуть конкурувати за контракти, які оплачуватиме позика ЄС.
 
Про це йдеться на сайті британського уряду та у спільній заяві Великої Британії та Єврокомісії.
 
Відповідну угоду британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписав із Європейським Союзом, коли прибув на зустріч "коаліції охочих". Тепер оборонні британські компанії зможуть отримувати контракти на виготовлення зброї для України, які оплачуватиме європейський кредит.
 
У британському уряді зазначили, що угода зміцнить оборону України й водночас підтримуватиме зростання робочих місць у Великій Британії.
 
"Ця угода допоможе Україні отримати підтримку, необхідну для захисту від російської агресії, водночас підтримуючи британські оборонні компанії, створюючи робочі місця та зміцнюючи нашу національну безпеку", – сказав Стармер.
 
Так, внесок Великої Британії у кредит буде пропорційним вартості контрактів, укладених британськими компаніями. В уряді вказують, що лише 2026 року Велика Британія виділила Україні 3,75 мільярда фунтів стерлінгів (4,4 мільярда євро) військової допомоги.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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