Велика Британія приєдналася до програми кредиту ЄС на €90 млрд для України

Тепер оборонні британські компанії зможуть отримувати контракти на виготовлення зброї для України, які оплачуватиме європейський кредит.

Велика Британія долучається до європейського кредиту на 90 мільярдів євро для України – британські оборонні компанії зможуть конкурувати за контракти, які оплачуватиме позика ЄС.

Про це йдеться на сайті британського уряду та у спільній заяві Великої Британії та Єврокомісії.

Відповідну угоду британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписав із Європейським Союзом, коли прибув на зустріч "коаліції охочих". Тепер оборонні британські компанії зможуть отримувати контракти на виготовлення зброї для України, які оплачуватиме європейський кредит.

У британському уряді зазначили, що угода зміцнить оборону України й водночас підтримуватиме зростання робочих місць у Великій Британії.