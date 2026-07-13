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Свириденко подала у відставку з посади прем'єра

13 липня 2026, 20:10
Свириденко подала у відставку з посади прем'єра
джерело x.com/Svyrydenko_Y
До Верховної Ради надійшла її заява про відставку.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.
 
Про це у Facebook повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук.
 
"До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко", – написав він.
 
За словами Стефанчука, Рада розгляне це питання найближчим часом. Він подякував Свириденко за роботу у надзвичайно тяжкий для держави час.
 
Свириденко очолила Кабмін рік тому – 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім – Міненерго. До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше – була заступницею керівника Офісу президента України.
 
Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський неочікувано оголосив про оновлення всього Кабміну. За його словами, Україна змінює свою політичну стратегію, і для цього потрібні кадрові зміни. Водночас Зеленський запропонував Свириденко залишитися у команді. Вона може очолити "новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером". Про що саме йдеться, президент не уточнив. Також, за словами Зеленського, відбудуться кадрові зміни в правоохоронній системі.
 
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, звільнити прем'єра Рада може вже цього тижня –14 липня. На місце прем'єра замість Свириденко розглядають:
 
  • голову "Нафтогазу" Сергія Корецького;
  • експрем'єра та міністра енергетики Дениса Шмигаля;
  • міністра оборони Михайла Федорова;
  • мерів кількох обласних центрів.

 

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