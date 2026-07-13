Свириденко подала у відставку з посади прем'єра

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

"До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко", – написав він.

За словами Стефанчука, Рада розгляне це питання найближчим часом. Він подякував Свириденко за роботу у надзвичайно тяжкий для держави час.

Свириденко очолила Кабмін рік тому – 17 липня 2025 року Рада схвалила її призначення. Прем'єром вона стала після відставки Дениса Шмигаля, який вже в уряді Свириденко очолив спершу Міноборони, а потім – Міненерго. До призначення прем'єром Свириденко обіймала посаду першого віцепрем'єра, міністра економіки. Раніше – була заступницею керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський неочікувано оголосив про оновлення всього Кабміну. За його словами, Україна змінює свою політичну стратегію, і для цього потрібні кадрові зміни. Водночас Зеленський запропонував Свириденко залишитися у команді. Вона може очолити "новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером". Про що саме йдеться, президент не уточнив. Також, за словами Зеленського, відбудуться кадрові зміни в правоохоронній системі.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, звільнити прем'єра Рада може вже цього тижня –14 липня. На місце прем'єра замість Свириденко розглядають: