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Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет

13 липня 2026, 21:55
Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет
Скриншот з відео
Винищувачі Rafale передадуть у 2028-2029 роках.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет, КАБів та ракет для ЗРК. Перші винищувачі Rafale пролетять в Україні у 2028-2029 роках.
 
Про це він сказав під час виступу в межах "Коаліції охочих".
 
Так, Україна отримає перші французькі винищувачі Rafale вже у 2028-2029 роках. Макрон заявив, що за прикладом США та ліцензій на виробництво ракет Patriot, Франція надасть ліцензії до французьких ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, КАБів AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.
 
За словами Макрона, Україна згодом має придбати першу партію батарей нового покоління SAMP/T – вони доповнять системи протиповітряної оборони та ракети, які Франція планує поставити найближчими тижнями.
Франціявійна в Україніросія окупанти

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