Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет

Винищувачі Rafale передадуть у 2028-2029 роках.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет, КАБів та ракет для ЗРК. Перші винищувачі Rafale пролетять в Україні у 2028-2029 роках.

Про це він сказав під час виступу в межах "Коаліції охочих".

Так, Україна отримає перші французькі винищувачі Rafale вже у 2028-2029 роках. Макрон заявив, що за прикладом США та ліцензій на виробництво ракет Patriot, Франція надасть ліцензії до французьких ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, КАБів AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.

За словами Макрона, Україна згодом має придбати першу партію батарей нового покоління SAMP/T – вони доповнять системи протиповітряної оборони та ракети, які Франція планує поставити найближчими тижнями.