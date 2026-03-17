Євросоюз не виключає, що доведеться замінити США на мирних переговорах щодо України

Та наразі Брюссель виконує свою роль — посилює економічний тиск на рф та підтримує Україну.

Євросоюзу у майбутньому варто буде поговорити з росією про безпеку та мир в Україні, але поки що цей момент ще не настав, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, який закликав продовжити тиск на агресора. Він також закликав 27 держав-членів ЄС підготуватися до того, що мирні переговори, які наразі очолює президент США Дональд Трамп, не увінчаються успіхом, цитує його слова EFE.

"Може настати момент, коли президент Трамп вирішить припинити свої зусилля або, на жаль, вони зазнають невдачі, — вважає Кошта. — Тоді нам доведеться бути готовими продовжити наші зусилля і спробувати досягти справедливого та міцного миру в Україні".

Зараз європейці роблять свій внесок — посилюють економічний тиск на рф та продовжують підтримувати Україну. Та не виключено, що згодом Брюсселю доведеться замінити зусилля США та докласти власних для досягнення справедливого та тривалого миру.