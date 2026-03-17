Таїланд встановлює захисні екрани на бронетехніку за українським зразком

У Таїланді військові за прикладом українських Збройних Сил захищають бронетехніку розкладними екранами.

Як пише портал Мілітарний, такі екрани можна побачити на зенітних самохідних установках M42 Duster.

Судячи з відео, викладеного оглядачем бронетехніки Btvt, екрани робляться розкладними, і їх можна опускати за потреби – для застосування озброєння або перевезення десанту на корпусі машини. Конструкції мають решітчасту або сітчасту структуру, за що її порівнюють з "мангалами".

Видання зазначило, що в Україні з 2024 року з’явилися подібні заводські конструкції, що нагадують капюшон. Така конструкція "не обмежує рух танкової башти та не перешкоджає екіпажу залишити бронемашину". Але автори вказали на суттєвий недолік – у густій лісистій місцевості конструкцію можуть зірвати гілки дерев.

росіяни також наварюють захисні конструкції на танки. Але роблять їх громіздкими, і подібні "сараї", зазначили автори, обмежують маневреність машини, унеможливлюють обертання башти, перекривають огляд і перешкоджають евакуації екіпажу з підбитої бронемашини.