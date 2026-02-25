Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан посилює охорону енергетичної інфраструктури через "українську загрозу"

25 лютого 2026, 18:19
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами угорського лідера, Україна нібито планує дії, які можуть перешкоджати роботі енергетики Угорщини.

Прем’єр-міністр Угорщини заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми країни та анонсував розгортання військ для її захисту.

Про це повідомляє HVG.

За словами угорського лідера, Україна нібито планує дії, які можуть перешкоджати роботі енергетики Угорщини на тлі зупинки постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Для захисту критичної інфраструктури він розпорядився розмістити військових біля електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів, а поліцію — патрулювати прилеглі території. Також прем’єр анонсував заборону польотів безпілотників у прикордонних регіонах з Україною.

Зупинка постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину сталася після удару рф наприкінці січня. Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в "політичній блокаді" відновлення транзиту, тоді як Київ пояснює це російською атакою і радить домовлятися безпосередньо з москвою про енергетичне перемир’я.

На тлі конфлікту Будапешт також заблокував надання Україні кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти. Міністр закордонних справ Угорщини підтвердив, що позиція країни залишатиметься незмінною доти, доки трубопровід "Дружба" не відновить роботу.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до оператора енергомережі країни з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України у понеділок, якщо не буде відновлено транзит нафти трубопроводом "Дружба".

