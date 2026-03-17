Україна отримає €56 млн від Швеції

17 березня 2026, 09:03
Україна отримає €56 млн від Швеції
Фото: РБК
Фінансування спрямують на енергосистему.

Швеція ухвалила рішення спрямувати додаткові 56 млн євро до Фонду підтримки енергетики Україна. 

Кошти підуть на відновлення пошкодженої інфраструктури та зміцнення енергосистеми.

Про це посольство Швеції в Україні написало на Facebook-сторінці.

Після нового внеску загальна допомога Стокгольма до фонду перевищила 259 млн євро.

Фінансування спрямують насамперед на відновлення енергетичних об’єктів, які зазнали руйнувань унаслідок атак. 

Також кошти підуть на підвищення стійкості енергосистеми та її підготовку до наступного опалювального сезону.

У диппредставництві наголосили, що підтримка надається на тлі регулярних ударів по критичній інфраструктурі. 

Україна разом із партнерами продовжує відновлення ключових об’єктів і працює над тим, щоб енергосистема залишалася стабільною навіть в умовах постійних атак.

Нагадаємо, що минулого тижня Швеція зупинила ще один танкер із санкційного списку ЄС.

 

