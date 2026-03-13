Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція зупинила ще один танкер із санкційного списку ЄС

13 березня 2026, 11:46
Фото: РБК
Він йшов під фальшивим прапором.

Швеція провела операцію проти нафтового танкера Sea Owl I у Балтійському морі поблизу міста Треллеборг. Судно підозрюють у використанні фальшивого прапора та порушенні вимог морської безпеки.

Про це йдеться у повідомленні Берегової охорони Швеції.

Операція відбулася ввечері у четвер, близько 20:30. Шведські силовики піднялися на борт 228-метрового танкера у територіальних водах країни. У діях брали участь співробітники берегової охорони та поліції.

За даними шведських служб, судно ходить під прапором Коморських островів, однак існують підозри, що танкер не внесений до офіційного суднового реєстру цієї держави. Через це виникли підозри, що корабель фактично використовує фальшивий прапор, а отже немає держави, яка могла б гарантувати безпеку судна.

"Наша загальна оцінка полягає в тому, що ризик серйозних порушень безпеки на борту є високим. За таких обставин судно не може отримати право мирного проходу. Загроза для морської безпеки та довкілля надто велика", — заявив заступник начальника операцій Берегової охорони Швеції Даніель Стенлінг.

За його словами, саме тому влада вирішила провести втручання щодо судна.

Наразі на борту танкера тривають перевірки. Співробітники берегової охорони проводять обшук і опитують екіпаж. Попереднє розслідування ведеться за підозрою у порушенні вимог морехідності судна. 

Залежно від розвитку ситуації до розслідування можуть долучитися й інші шведські державні органи.

За інформацією шведської влади, танкер прямував із бразильського порту Сантус до російського порту Приморськ. Повідомляється, що на момент перевірки на судні не було вантажу.

"Швеція захищає морське право і правила, на яких ґрунтується міжнародний порядок. Ми будемо втручатися щодо суден, які їх порушують і створюють загрозу для безпеки у наших територіальних водах", — наголосив Стенлінг.

ШвеціясанкціїЄвросоюзтанкер

