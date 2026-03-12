Зеленський дедалі різкіше критикує союзників і опонентів – Politico

Розчарування українського президента Заходом стає дедалі публічнішим.

Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями демонструє помітне зростання роздратування через затримки у мирних переговорах і невизначеність щодо фінансової та військової підтримки країни.

Як пише Politico, він дедалі жорсткіше висловлюється як щодо критиків, так і щодо союзників, у тому числі європейських лідерів та президента США Дональда Трампа.

Зокрема, напруженість проявилася у спілкуванні з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який блокує виділення кредиту ЄС на 90 млрд євро для Києва. Зеленський заявив, що українські військові "звернуться певною мовою" до відповідної особи, що стало очевидним натяком на Орбана. Це викликало критику як у Єврокомісії, так і серед опозиції в Угорщині, яка побоюється, що український президент піддається провокаціям угорського лідера.

Український опозиційний депутат Микола Княжицький зазначає, що зміна тону Зеленського пов’язана з його непохитністю у захисті національних інтересів, а також із тиском через затяжні переговори: "Зеленський прагне емоційно вплинути на партнерів і зміцнити своє внутрішнє становище як рішучого захисника України".

Жорсткі зауваження президента не обмежуються Орбаном. На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Зеленський відкрито дорікав європейським лідерам за недостатню підтримку України, критикував рішення ЄС щодо заморожених російських активів та не стримував глузливих зауважень щодо підходу Дональда Трампа до закінчення війни з росією.

Експерти попереджають, що така риторика може бути контрпродуктивною. Колишній радник Зеленського з питань зовнішньої політики зазначає, що "розчарування формує жорсткішу риторику, що може стати саморуйнівним циклом". Аналітики RUSI додають, що критика союзників може посилити аргументи опонентів України у Вашингтоні та європейських столицях, що саме Київ стоїть на шляху досягнення мирної угоди.

У Києві, однак, переконані, що пряма мова президента спрямована на захист національних інтересів та демонстрацію рішучості перед внутрішньою та міжнародною аудиторією.