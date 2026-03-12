Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кіт Келлог пояснив, чому путін затягує мирні переговори

12 березня 2026, 12:13
джерело x.com/generalkellogg
Останнього російського царя розстріляли.

Колишній спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що саме російський лідер владімір путін, а не український президент Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню.

В інтервʼю NHK він висловив думку, що очільник кремля боїться повторити долю останнього російського імператора Ніколая ІІ.

"[путін стурбований тим, що] він стане ще одним Ніколаєм II", — заявив Келлог, вказавши на те, що останнього царя розстріляли разом із родиною після його зречення від престолу.

На думку Келлога, припинення вогню можливе вже сьогодні, якщо Україна та росія заморозять лінію фронту. За його словами, для досягнення миру путін повинен погодитись, що він "не збирається захоплювати більше територій". Келлог наголосив, що наступним кроком для путіна буде усвідомлення того, що "йому нема чого вигравати".

