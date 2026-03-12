Угорське МЗС висунуло претензії Києву через інцидент із "Турецьким потоком"

Угорщина реагує на заяви росії.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив про "атаку проти суверенітету Угорщини" після російських заяв про так звані удари з боку України по компресорній станції, що належать до інфраструктури "Турецького потоку".

"Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору", — написав Сіярто 11 березня у Х.

Він стверджує, що блокування Україною транзиту через нафтопровід "Дружба" та так званий удар по Турецькому потоку є "серйозними атаками проти суверенітету".

11 березня російська компанія "Газпром" заявила про повітряну атаку на інфраструктуру, яка забезпечує роботу газопроводу "Турецький потік". Ідеться, зокрема, про компресорну станцію "Русская" у Краснодарському краї.

У міністерстві оборони російської федерації заявили, що, мовляв, удари по об'єкту були спрямовані на те, щоб зірвати постачання газу європейським споживачам. У російському відомстві також стверджують, що протягом ночі та дня 11 березня в районі станції нібито було збито десять ударних безпілотників літакового типу.

24 лютого російський диктатор владімір путін заявив, що має інформацію про підготовку до підриву газових систем — "Турецького" та "Блакитного потоків", які пролягають по дну Чорного моря.

путін цинічно звинуватив Україну у підготовці "провокації", яку нібито готують, щоб "зламати все, що було досягнуто на переговорному треку".

Диктатор також стверджував, що Україна нібито має наміри "використовувати ядерний компонент" у війні з росією.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні через його заяву про те, що йому нічого не відомо про візит угорської делегації до України.