Угорське МЗС висунуло претензії Києву через інцидент із "Турецьким потоком"

12 березня 2026, 12:59
Фото: з відкритих джерел
Угорщина реагує на заяви росії.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив про "атаку проти суверенітету Угорщини" після російських заяв про так звані удари з боку України по компресорній станції, що належать до інфраструктури "Турецького потоку".

"Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору", — написав Сіярто 11 березня у Х.

Він стверджує, що блокування Україною транзиту через нафтопровід "Дружба" та так званий удар по Турецькому потоку є "серйозними атаками проти суверенітету".

11 березня російська компанія "Газпром" заявила про повітряну атаку на інфраструктуру, яка забезпечує роботу газопроводу "Турецький потік". Ідеться, зокрема, про компресорну станцію "Русская" у Краснодарському краї.

У міністерстві оборони російської федерації заявили, що, мовляв, удари по об'єкту були спрямовані на те, щоб зірвати постачання газу європейським споживачам. У російському відомстві також стверджують, що протягом ночі та дня 11 березня в районі станції нібито було збито десять ударних безпілотників літакового типу.

24 лютого російський диктатор владімір путін заявив, що має інформацію про підготовку до підриву газових систем — "Турецького" та "Блакитного потоків", які пролягають по дну Чорного моря.

путін цинічно звинуватив Україну у підготовці "провокації", яку нібито готують, щоб "зламати все, що було досягнуто на переговорному треку".

Диктатор також стверджував, що Україна нібито має наміри "використовувати ядерний компонент" у війні з росією.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні через його заяву про те, що йому нічого не відомо про візит угорської делегації до України.

УгорщинаТурецький потікПетер Сійярторосія окупанти

