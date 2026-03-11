Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сійярто звинуватив Зеленського у брехні через візит угорської делегації до України

11 березня 2026, 21:58
Сійярто звинуватив Зеленського у брехні через візит угорської делегації до України
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Володимир Зеленський заявив, що не знає, з якою метою угорська делегація перебуває в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні через його заяву про те, що йому нічого не відомо про візит угорської делегації до України.

Про це угорський дипломат написав у Facebook.

Сійярто заявив, що Україна була офіційно поінформована про поїздку делегації, яку очолює заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек. За його словами, угорська сторона заздалегідь повідомила українське Міністерство закордонних справ про візит, метою якого є перевірка стану нафтопроводу "Дружба", а також звернулася з проханням організувати зустріч із міністром енергетики України.

Угорський міністр оприлюднив фото документа від 10 березня, у якому зазначено, що делегація перебуватиме в Києві протягом четверга та п’ятниці. У зверненні угорське посольство просило українську сторону сприяти зустрічі делегації з віцепрем’єр-міністром та міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Сійярто також заявив, що Україна нібито заблокувала постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення стикаються з "найбільшою в історії невизначеністю". За його словами, єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях.
"Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", — написав угорський міністр.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, з якою метою угорська делегація перебуває в Україні. За його словами, інформацію про її приїзд він отримав від Міністерства закордонних справ.
"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", — зазначив президент.

На заяву Сійярто також відреагував радник президента України Дмитро Литвин. Він підкреслив, що офіційні візити між державами мають узгоджуватися, а не обмежуватися дипломатичною нотою.

"Може вони там уже забули, що таке двосторонні відносини, але офіційні візити — це домовленість, а не “кинули ноту”", — прокоментував Литвин.

Він також нагадав позицію Міністерства закордонних справ України, яке заявило, що група громадян Угорщини, яка прибула до України, не має офіційного статусу і запланованих зустрічей.

"МЗС сьогодні вже коментувало, що вони заїхали сюди неофіційно, просто як група приватних осіб", — додав радник президента, припустивши, що метою поїздки могло бути привернення уваги в соціальних мережах.

УгорщинаПетер Сіярто"Дружба"Володимир Зеленський

Останні матеріали

Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється