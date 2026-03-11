Сійярто звинуватив Зеленського у брехні через візит угорської делегації до України

Володимир Зеленський заявив, що не знає, з якою метою угорська делегація перебуває в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні через його заяву про те, що йому нічого не відомо про візит угорської делегації до України.

Про це угорський дипломат написав у Facebook.

Сійярто заявив, що Україна була офіційно поінформована про поїздку делегації, яку очолює заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек. За його словами, угорська сторона заздалегідь повідомила українське Міністерство закордонних справ про візит, метою якого є перевірка стану нафтопроводу "Дружба", а також звернулася з проханням організувати зустріч із міністром енергетики України.

Угорський міністр оприлюднив фото документа від 10 березня, у якому зазначено, що делегація перебуватиме в Києві протягом четверга та п’ятниці. У зверненні угорське посольство просило українську сторону сприяти зустрічі делегації з віцепрем’єр-міністром та міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Сійярто також заявив, що Україна нібито заблокувала постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення стикаються з "найбільшою в історії невизначеністю". За його словами, єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях.

"Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", — написав угорський міністр.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, з якою метою угорська делегація перебуває в Україні. За його словами, інформацію про її приїзд він отримав від Міністерства закордонних справ.

"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", — зазначив президент.

На заяву Сійярто також відреагував радник президента України Дмитро Литвин. Він підкреслив, що офіційні візити між державами мають узгоджуватися, а не обмежуватися дипломатичною нотою.

"Може вони там уже забули, що таке двосторонні відносини, але офіційні візити — це домовленість, а не “кинули ноту”", — прокоментував Литвин.

Він також нагадав позицію Міністерства закордонних справ України, яке заявило, що група громадян Угорщини, яка прибула до України, не має офіційного статусу і запланованих зустрічей.

"МЗС сьогодні вже коментувало, що вони заїхали сюди неофіційно, просто як група приватних осіб", — додав радник президента, припустивши, що метою поїздки могло бути привернення уваги в соціальних мережах.