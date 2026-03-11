США помилково влучили по школі в Ірані, загинуло понад 170 людей – NYT

За даними видання, удар стався через помилку у визначенні цілі.

За попередніми результатами розслідування, американська армія несе відповідальність за ракетний удар по початковій школі Shajarah Tayyebeh у місті Мінаб 28 лютого, унаслідок якого загинуло щонайменше 175 осіб, більшість із яких були діти.

Про це 11 березня повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, удар стався через помилку у визначенні цілі: американські військові завдавали ударів по сусідній базі Ісламської революційної гвардії Ірану, а будівля школи раніше була частиною цієї бази. Офіцери Центрального командування США створили координати цілі, використавши застарілі дані Агентства військової розвідки, які не були додатково перевірені.

У NYT зазначають, що хоча розслідування ще не завершене, попередні висновки викликали серйозне занепокоєння в урядовців, зокрема через спроби президента США Дональда Трампа перекласти відповідальність на Іран.

Візуальний аналіз супутникових знімків та перевірені відеозаписи засвідчили, що будівля школи була відокремлена від військової бази ще з 2013–2016 років, територія була облаштована під навчальні потреби, нанесено спортивні майданчики та облаштовано громадські входи.

Удар ракетами Tomahawk по школі та одночасна атака на військову базу стали однією з найсерйозніших помилок американських військових за останні десятиліття, порівнюваною зі знаменитим авіаударом по китайському посольству в Белграді у 1999 році через помилкові розвідувальні дані.

Іранські чиновники підтвердили масштаби трагедії: прокурор округу Мінаб Ебрагім Тахері повідомив про приблизно 148 загиблих та 95 поранених, а міністр закордонних справ Аббас Арагчі назвав удар вбивством невинних дітей.

Представники Білого дому підтвердили американським законодавцям, що удар було нанесено по району, де знаходилася школа, і визнають численні жертви серед дітей.