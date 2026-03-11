Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США помилково влучили по школі в Ірані, загинуло понад 170 людей – NYT

11 березня 2026, 19:42
США помилково влучили по школі в Ірані, загинуло понад 170 людей – NYT
IRNA
За даними видання, удар стався через помилку у визначенні цілі.

За попередніми результатами розслідування, американська армія несе відповідальність за ракетний удар по початковій школі Shajarah Tayyebeh у місті Мінаб 28 лютого, унаслідок якого загинуло щонайменше 175 осіб, більшість із яких були діти.

Про це 11 березня повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, удар стався через помилку у визначенні цілі: американські військові завдавали ударів по сусідній базі Ісламської революційної гвардії Ірану, а будівля школи раніше була частиною цієї бази. Офіцери Центрального командування США створили координати цілі, використавши застарілі дані Агентства військової розвідки, які не були додатково перевірені.

У NYT зазначають, що хоча розслідування ще не завершене, попередні висновки викликали серйозне занепокоєння в урядовців, зокрема через спроби президента США Дональда Трампа перекласти відповідальність на Іран.

Візуальний аналіз супутникових знімків та перевірені відеозаписи засвідчили, що будівля школи була відокремлена від військової бази ще з 2013–2016 років, територія була облаштована під навчальні потреби, нанесено спортивні майданчики та облаштовано громадські входи.

Удар ракетами Tomahawk по школі та одночасна атака на військову базу стали однією з найсерйозніших помилок американських військових за останні десятиліття, порівнюваною зі знаменитим авіаударом по китайському посольству в Белграді у 1999 році через помилкові розвідувальні дані.

Іранські чиновники підтвердили масштаби трагедії: прокурор округу Мінаб Ебрагім Тахері повідомив про приблизно 148 загиблих та 95 поранених, а міністр закордонних справ Аббас Арагчі назвав удар вбивством невинних дітей.

Представники Білого дому підтвердили американським законодавцям, що удар було нанесено по району, де знаходилася школа, і визнають численні жертви серед дітей.

СШАвійнаІраншкола

Останні матеріали

Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється