ПОЛІТИКА

Прем'єр Іспанії обіцяє боротися з ненавистю в соцмережах

11 березня 2026, 17:34
Прем'єр Іспанії обіцяє боротися з ненавистю в соцмережах
Фото: з вільних джерел
Іспанський лідер представив новий інструмент для моніторингу мови ненависті в соціальних мережах.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв побороти зловживання соціальними мережами в країні та назвав соцмережу X Ілона Маска головним винуватцем поширення ненависті в інтернеті.

Про це він сказав у середу, 11 березня, цитує Bloomberg.

Іспанський лідер представив новий інструмент для моніторингу мови ненависті в соціальних мережах, спрямований на викриття того, що він назвав "слідом ненависті та поляризації" на цифрових платформах. 

За словами Санчеса, уряд опублікує результати, "щоб усі знали, хто бореться з ненавистю, хто дивиться в інший бік, а хто отримує від цього вигоду".

"Після придбання X Ілоном Маском кількість ненависницьких висловлювань на цій платформі зросла на 50%. У результаті ми перейшли від свободи вираження думок до свободи словесної агресії, а згодом, звісно, і фізичної агресії", – зазначив прем'єр Іспанії.

ІспаніясоцмережіПедро Санчес

