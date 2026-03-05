Іспанія відправляє фрегат до Кіпру після атаки дронів на британську базу

У ніч проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував іранський дрон-камікадзе.

Іспанія направляє свій найсучасніший фрегат Cristobal Colon до Кіпру після атаки іранських безпілотників на британську авіабазу RAF Akrotiri.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії, передає The Guardian.

Фрегат приєднається до французького авіаносця Charles de Gaulle та кораблів грецького флоту. Їхнім завданням стане забезпечення охорони та протиповітряної оборони, а також підтримка можливої евакуації цивільних у разі загострення ситуації.

Cristobal Colon — військовий корабель ВМС Іспанії, який використовують для захисту флоту та супроводу авіаносців під час морських операцій. На борту встановлена система Aegis, що дозволяє відстежувати повітряні та морські цілі й керувати озброєнням.

У ніч проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував іранський дрон-камікадзе "шахед", який, за даними медіа, запустили зі столиці Лівану — Бейрута. Унаслідок удару постраждалих не було, однак база зазнала незначних пошкоджень.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна погодилася на прохання США дозволити використання британських військових баз для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках.

Водночас Іспанія відмовилася підтримати такі умови, коли відповідний запит надійшов від США. У відповідь президент США Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна засуджує дії США та Ізраїлю.