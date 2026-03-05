Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іспанія відправляє фрегат до Кіпру після атаки дронів на британську базу

05 березня 2026, 15:38
Іспанія відправляє фрегат до Кіпру після атаки дронів на британську базу
Фото: з вільного доступу
У ніч проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував іранський дрон-камікадзе.

Іспанія направляє свій найсучасніший фрегат Cristobal Colon до Кіпру після атаки іранських безпілотників на британську авіабазу RAF Akrotiri.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії, передає The Guardian.

Фрегат приєднається до французького авіаносця Charles de Gaulle та кораблів грецького флоту. Їхнім завданням стане забезпечення охорони та протиповітряної оборони, а також підтримка можливої евакуації цивільних у разі загострення ситуації.

Cristobal Colon — військовий корабель ВМС Іспанії, який використовують для захисту флоту та супроводу авіаносців під час морських операцій. На борту встановлена система Aegis, що дозволяє відстежувати повітряні та морські цілі й керувати озброєнням.

У ніч проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував іранський дрон-камікадзе "шахед", який, за даними медіа, запустили зі столиці Лівану — Бейрута. Унаслідок удару постраждалих не було, однак база зазнала незначних пошкоджень.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна погодилася на прохання США дозволити використання британських військових баз для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках.

Водночас Іспанія відмовилася підтримати такі умови, коли відповідний запит надійшов від США. У відповідь президент США Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна засуджує дії США та Ізраїлю.

ІспаніяСШАІранКіпрбезпілотники

Останні матеріали

Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється