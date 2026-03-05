Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рютте заявив, що підтримка України триватиме попри загострення на Близькому Сході

05 березня 2026, 17:21
Рютте заявив, що підтримка України триватиме попри загострення на Близькому Сході
За словами Рютте, багато союзників переконані, що підтримка операції США на Близькому Сході не заважає допомозі Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники продовжать підтримувати Україну, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За словами Рютте, багато союзників переконані, що підтримка операції США на Близькому Сході не заважає допомозі Україні.

"Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути "і, і": переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході… і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною у боротьбі", — зазначив він.

Також Рютте прокоментував інцидент зі збиттям балістичної ракети, яка летіла у бік Туреччини. За його словами, цей випадок не є підставою для застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

"Ніхто не говорить про статтю 5", — сказав генсек Альянсу.

Він додав, що ситуація показала готовність НАТО швидко реагувати на загрози.

"Найважливіше, що наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним", — наголосив Рютте.

Водночас він підкреслив, що НАТО підтримує дії США проти Ірану, оскільки, за його словами, ця країна "майже стала загрозою і для Європи".

