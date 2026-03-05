Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США, росія та Китай виступили проти резолюції МАГАТЕ щодо України

05 березня 2026, 18:40
Фото: dpa
Це вже сьома резолюція такого змісту з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, яка засуджує напади на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на журналістів, присутніх на закритій зустрічі з дипломатами.

За резолюцію проголосували 20 країн, серед яких Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південно-Африканська Республіка та Аргентина. Десять держав, серед яких Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія, утрималися, а чотири країни, серед яких США, росія, Китай і Нігер, проголосували проти.

Це вже сьома резолюція такого змісту з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, але вперше Сполучені Штати виступили проти неї. У заяві США зазначили, що продовжують підтримувати діяльність МАГАТЕ в Україні, проте не підтримують поточну резолюцію, оскільки вона "не сприяє досягненню миру між Україною та росією".

У тексті резолюції, з яким ознайомилися журналісти, Рада керівників підкреслила, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, зокрема на Запорізьку атомну електростанцію, "становлять пряму загрозу ядерній безпеці".

