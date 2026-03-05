Війна на Близькому Сході може підірвати обороноздатність України – Каллас

Іранські удари вичерпують запаси засобів протиповітряної оборони, необхідні Україні.

Криза на Близькому Сході може підірвати здатність України протистояти російській агресії, попередила в четвер, 5 березня, головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Про це повідомляє Politico.

Каллас заявила журналістам перед початком віртуального саміту міністрів закордонних справ ЄС та їхніх колег з країн Перської затоки, що ситуація навколо Ірану має "очевидний вплив" на війну рф проти України, а саме — виснажує світові запаси засобів протиповітряної оборони.

"Засоби оборони, які зараз потрібні Україні, переходять на Близький Схід. Є також проблема ланцюгів постачання... засоби, які потрібні Україні, тепер потрібні і Близькому Сходу, коли йдеться про протиповітряну оборону", — зазначила вона.

Іран атакує своїх сусідів дронами й ракетами у відповідь на удари США та Ізраїлю. Такі країни Перської затоки, як Об'єднані Арабські Емірати, витрачають свої запаси засобів протиповітряної оборони, намагаючись відбити бомбардування.

Каллас також попередила, що зростання цін на нафту через нову війну на Близькому Сході може піти на користь москві.

"Коли ціна на нафту зростає, це фактично допомагає росії фінансувати свою війну", – сказала вона.

Світові ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з липня минулого року після ударів Вашингтона по Тегерану.

"І саме тому ми маємо наполегливо домагатися запровадження заборони на морські послуги, щоб реально обмежити тіньовий флот, а отже, й доходи росії від нафти, які вона використовує для фінансування війни", — додала Каллас, маючи на увазі запропоновану ЄС заборону на будь-які послуги, що підтримують морський експорт сирої нафти з росії, що є частиною ще не затвердженого 20-го пакету санкцій.

Україна могла б використати свій досвід у відбитті російських дронів і ракет, щоб допомогти країнам Перської затоки дати відсіч Ірану, запропонувала Каллас.

"Ми бачимо, що ті самі дрони, які щодня атакують Київ, атакують і Близький Схід. Україна може допомогти країнам Перської затоки, оскільки розробила засоби перехоплення дронів і захисту від них", — заявила вона.

Це питання буде порушено на віртуальній зустрічі з міністрами закордонних справ країн Перської затоки.

Нагадаємо, США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "Шахедів". Країни Перської затоки витрачають мільйони доларів на ракети до Patriot, запаси яких швидко зменшуються. Водночас українські дрони-перехоплювачі є значно дешевшими.