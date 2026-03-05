Європа готується до можливого напливу біженців через ескалацію конфлікту на Близькому Сході

Європейські уряди прагнуть уникнути повторення кризи 2015-2016 років, коли до ЄС прибуло мільйон біженців із Сирії та Афганістану.

Європейські країни готуються до потенційного збільшення міграції з Близького Сходу через ескалацію конфлікту в регіоні.

Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції (МОМ) Емі Поуп у коментарі FT зазначила, що продовження конфлікту призведе до нових переміщень людей.

"Ми перебуваємо в регіоні зі значною нестабільністю. Додайте до цього розгортання конфлікту, і ми почнемо бачити переміщення людей", — сказала вона.

Європейські країни, спираючись на уроки сирійської кризи 2015–2016 років і досвід прийому українських біженців, прагнуть застосовувати комплексний підхід на ранніх етапах конфлікту, а не чекати, поки ситуація загостриться. Особлива увага приділяється підготовці до прибуття біженців у країнах, які межують із регіоном, зокрема на Кіпрі.

Заступник міністра міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес повідомив, що влада відслідковує потоки мігрантів і готується до будь-яких сценаріїв. "ЄС поліпшив інфраструктуру, процедури та законодавство, щоб реагувати на такого роду кризи", — зазначив він.

МОМ повідомляє, що останніми днями близько 83 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Лівані через ескалацію насильства, що додає навантаження на регіон. Поуп підкреслила, що важливо дозволити людям шукати безпеки і звернула увагу на уразливу категорію іноземних робітників, які часто залишаються поза увагою держав.

Ескалація конфлікту, зокрема спільні удари США та Ізраїлю по Ірану, а також іранські відповіді дронами й ракетами, створює ризики подальшої нестабільності та переміщення населення, попереджають експерти.