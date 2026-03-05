Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США попросили Україну допомогти у боротьбі з дронами на Близькому Сході

05 березня 2026, 19:57
Фото: defence-ua com
Зеленський доручив надати необхідні засоби та відправити в регіон українських спеціалістів.

США надіслали Україні запит про допомогу в боротьбі з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський доручив надати необхідні засоби та відправити в регіон українських спеціалістів. Він додав, що Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці та захисту життів наших людей.

Раніше Зеленський казав, що за кілька днів війни на Близькому Сході країни використали понад 800 ракет PAC-3 для систем Patriot. Україна ніколи не мала стільки ракет одночасно. Україна веде переговори та хотіла б "тихенько" помінятись з країнами регіону, "з тими, які можна і не можна називати": отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

Financial Times із посиланням на джерело в українській оборонній сфері писало, що США та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану.

Український посадовець назвав переговори з Пентагоном "делікатною" темою. Але очевидно, що інтерес до українських перехоплювачів дронів різко зріс, адже вони можуть збивати Shahed за дуже низькою ціною, зазначив він.

